«Где парад хвалёной техники?": тюменцы жалуются на гололёд, улицы чистят только у правительства (ФОТО)

Жители Тюмени раскритиковали чиновников за уборку улиц – по мнению горожан, власти провалили первую же зимнюю «проверку». После прошедшего в ночь на пятницу, 2 ноября в Тюмени ледяного ливня городские улицы сковал сильнейший гололед. ГИБДД рекомендовала автомобилистам воздержаться от междугородних поездок, а в соцсетях горожанам советуют надевать коньки.

«Срочным указом мэра все, добравшиеся сегодня на работу, будут представлены к званию кандидата в мастера спорта по фигурному катанию», – написал в своем телеграм-канале один из тюменских блогеров. «Это просто каток, еле прошла. Асфальт покрыт тонким слоем льда. Уже упала», «сегодня с утра только и успевал подхватывал дедушек да бабушек, жесть конечно. Конкретный гололед, будьте осторожны», «травма полная уже с утра, знакомая упала, говорит в травме не протолкнуться, разделили на два врача, нейрохирург принимает и травматологи», – делятся впечатлениями о гололеде горожане в соцсети «Вконтакте " А где парад хвалёной техники? Который к зиме был готов».

ГИБДД по Тюменской области рекомендовала автомобилистам быть осторожнее на дорогах в связи с «обледенением на проезжей части и образованием, так называемого стекловидного льда на асфальте». Водителям рекомендовано воздержаться от междугородних поездок (хотя федеральные трассы обработаны противогололедной смесью), а пенсионерам и вовсе посоветовали не выходить из дома, пока корка льда на асфальте не подтает. Однако, по данным госавтоинспекции, увеличения количества аварий не произошло.

При этом обнаружить технику, посыпающую дороги солевой смесью или песком с утра не удалось. Единственная бригада дорожных служб старательно посыпала противогололедной смесью дорожки на Центральной площади города у здания областного правительства. Лишь в паре дворов и на подходах к некоторым школам и детсадам Ленинского АО дорожки были посыпаны песком.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили, что в травмпунктах вырос поток больных. «Точных цифр по гололеду нет. 2 ноября по состоянию на 9:30 утра в травмпункт взрослого приёмного отделения ГБУЗ ТО «ОКБ №2» за медицинской помощью обратились 33 человека. Это на 3% процента больше, чем обычно. Травматологи отмечают увеличение числа травм, характерных для падения с высоты собственного роста. Это растяжения, вывихи и ушибы связок суставов рук и ног. У троих пациентов диагностированы неосложнённые переломы лучевой кости, у одного – неосложнённый перелом кости голени. Точно сказать, что все они травмировались на улице, нельзя, поскольку такие же травмы пациенты получают в бытовых условиях», – сообщили в ведомстве.

Врачи просят пешеходов и автолюбителей быть внимательными в гололед и соблюдать меры предосторожности при передвижении на улице, а родственников пожилых людей с остеопорозом – позаботиться о своих близких и создать для них безопасную среду дома.

Тюмень, служба информации

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