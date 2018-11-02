Тюменские силовики расследуют смерть девушки из-за неправильного лечения фурункула

Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки из Заводоуковска, которая скончалась из-за неправильного лечения фурункулов. Ранее сообщалось о проведении проверки. Об инциденте написали в соцсетях, тему заметили журналисты.

ЧП произошло в сентябре 2018 года, его обсуждали в группе «Женская беседка 72». «Катя умерла от заражения крови, лечили остеохондроз, вылезли чирьи, которые ей вырезали, но не назначили антибиотик, начался сепсис. Все это произошло буквально за неделю. Ещё неделю назад Катя была бодрячком и копала картошку. У нее остались маленькие детки», – говорилось в группе «Вконтакте».

Заводоуковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

«С 31 августа по 21 сентября 2018 года девушка проходила лечение в больнице №12 города Заводоуковска в связи с заболеванием – абсцедирующий фурункул грудной клетки слева. В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными медицинскими работниками данной больницы у девушки появилось осложнение в виде заболевания септицимия. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в ОКБ №1 города Тюмени, где, несмотря на усилия врачей 24 сентября 2018 года скончалась», – рассказали обстоятельства трагедии в пресс-службе следственного управления СКР Тюменской области.

Силовики опросили сестру погибшей, врачей, которые девушку лечили. Запросили медицинские документы.

Погибшая девушка – фото из «Женская беседка 72»

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 02.11.18

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