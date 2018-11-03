В Тюмени девушка на автомобиле сбила шесть пешеходов (ФОТО)

В Тюмени девушка на иномарке сбила на перекрёстке шесть пешеходов. ЧП произошло вечером в пятницу, 2 ноября, на перекрестке улиц Тореза и Герцена. Уже известно, что водитель не была пьяна. Автомобиль сильно занесло.

«В девятом часу вечера автомобиль «Хундай Солярис» сбил шесть пешеходов, стоящих на тротуаре. Предварительно, водитель иномарки, девушка 1997 года рождения, спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена, не справилась с управлением, машину занесло на пешеходов», – рассказали в госавтоинспекции Тюменской области.

Среди пострадавших три женщины: 1963, 1969 и 1994 годов рождения и трое мужчин 1964, 1990 и 1991 годов рождения. В больницу доставлены четыре человека, двое отказались от госпитализации. Девушка за рулём два года, на автомобиле установлена зимняя резина.

Тюмень, служба информации

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