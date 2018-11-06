Тюменец жестоко убил пасынка из-за телепередачи

В Исетстком районе Тюменской области отчим убил пасынка во время скандала из-за телевизора: мужчины не могли решить, какой канал смотреть. Убийство расследует следственное управление СК Тюменской области. Там раскрыли подробности уголовного дела.

Тело обнаружили в ночь на 6 ноября 2018 года в частном доме в деревне Лобанова. Погибший – 1984 года рождения. По подозрению в убийстве задержан 45-летний отчим погибшего.

«В гости к подозреваемому и его пасынку пришёл знакомый. Они выпивали. Между хозяевами дома возник спор: какой телевизионный канал смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанёс ему не менее 12 ударов ножом по телу. От полученных ранений он умер на месте», – рассказали в следственном управлении.

Силовики готовятся предъявить ему обвинение и заключить под стражу.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 06.11.18

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