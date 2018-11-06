Во время охоты на коз застрелен топ-менеджер Николая Руссу

Тюменский пенсионер Юрий Петутин случайно застрелил бизнесмена из Омска, – рассказали «Новому Дню» в следственном комитете Омской области. ЧП произошло 3 ноября – трое мужчин охотились на коз в 1,5 км от аула Макушинский Тюкалинского района.

«Сидевший в засаде подозреваемый, не ожидавший появления других охотников с противоположной от обговоренной стороны, произвел два выстрела в сторону шороха и тени, полагая, что это коза, которую другие охотники должны были на снегоходе на него выгнать. В результате был смертельно ранен и скончался на месте ехавший на снегоходе вместе с сыном подозреваемого 65-летний директор дорожно-строительной компании», – сообщили в СУ СКР по Омской области. Погибшего зовут Александр Скрипкин, он являлся владельцем и руководителем ряда предприятий, в том числе, был гендиректором «Маурер – Мостострой-11» («дочка» АО «Мостострой-11», принадлежит тюменскому строителю Николаю Руссу).

В отношении 60-летнего Юрия Петутина, проживающего в деревне Патрушево, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Не исключено, что подозреваемый является владельцем омского ООО «Асфальтобетонный Завод-1».

Александр Скрипкин

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.11.18

Тюменец жестоко убил пасынка из-за телепередачи. / Ямальские чиновники придумали, как нелегально отдавать крупные контракты тюменцам. / В Тюмени девушка на автомобиле сбила шесть пешеходов (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»