В Тюмени разыскивают извращенца (ФОТОРОБОТ)

В Тюмени разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Следственный комитет официально обратился к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении его личности.

«Мужчина подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности на территории Восточного микрорайона Тюмени. Приметы злоумышленника: рост около 170 см.,славянской внешности, среднего телосложения. Был одет в джинсы темно-синего цвета, черную демисезонную куртку до пояса, ботинки черного цвета. На голове кепка коричневого цвета с козырьком пятнистой расцветки с надписью», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Информацию о личности подозреваемого и его местонахождении можно сообщить по телефону: 8(3452)64-17-20. Конфиденциальность гарантируется.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.11.18

Банкир Дмитрий Горицкий рассказал, зачем продает «Запсибкомбанк». / При обрушении моста в Югре погибли тюменцы. / ВТБ покупает банк сына Якушева (СХЕМА ВЛАДЕЛЬЦЕВ). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»