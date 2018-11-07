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Среда, 7 ноября 2018, 16:16 мск

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Голосующих тюменцев будут показывать онлайн

Фото Pixabay

Депутаты тюменской областной думы намерены законодательно закрепить использование видеокамер на избирательных участках и трансляцию процесса выборов в сеть интернет. Соответствующий законопроект уже внесен в думу фракцией КПРФ.

Видеонаблюдение уже применялось в Тюменской области на прошедших в 2018 году избирательных кампаниях, однако делалось это на основании решений облизбиркома. «Кандидаты, избирательные объединения, а также сами избиратели, активно использовали трансляцию для контроля за чистотой волеизъявления граждан. Трансляция позволила выявить нарушение – вброс бюллетеней в ходе дня голосования по выборам президента РФ на избирательном участке 2239 в городе Тюмени. На этом фоне последовавшие выборы губернатора и гордумы прошли на другом уровне контроля, что повысило легитимность избирательной системы в целом», – описываются преимущества видеофиксации в пояснительной записке.

Подобный эффект оказало видеонаблюдение на избирательных участках. По словам авторов законопроекта, множество конфликтов, случавшихся в прежние избирательные кампании, под пристальным взором камер удалось избежать.

Тюмень, служба информации

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