В Тюмени погодный апокалипсис: дождь, снег, холод и лед

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В четверг, 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололедно-изморозевые отложения. Ситуация будет усугубляться порывистым северо-западным ветром (13-18 м/с) и резким понижением температуры до -5-10°С, а в северных районах до -15°С. На дорогах будет гололедица, – предупреждают в МЧС.

«Подготовьте нескользящую обувь, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на обледенелых поверхностях. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или с заостренными шипами», – предупреждают спасатели и добавляют, что серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время гололедицы.

Тюмень, служба информации

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