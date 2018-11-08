Фанат «Викингов» хотел сделать «кровавого орла» и убил тюменского спортсмена

Осужден преступник, который после просмотра боевиков убил биатлониста, выступавшего за сборную Тюменской области. Погибшим был Руслан Якимов. Лыжнику было всего 19 лет. Злоумышленника судили в Удмуртии, так как преступление было совершено там, в сельской местности, на дачах. Преступнику было важно повторить сцены из сериалов, которые он смотрел. Об этом сообщает следственное управление СК Удмуртии.

Осужденный – 27 летний житель Можгинского района. Он был соседом по даче убитого спортсмена и в принципе знал его. Злоумышленник признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Преступник жил в деревне и увлекался сериалами с насильственными сценами. Как сообщает «Комсомольская правда. Уфа», особенно его впечатлял сериал «Викинги». Он, по версии издания, решил повторить обряд «кровавого орла» – это казнь, во время которой на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев, вытаскивали наружу лёгкие и клали их на плечи. На преступление он решился в ночь с 20 на 21 августа 2017 года.

«Осужденный надел на голову чёрную маску с прорезями для глаз и рта и пришёл к одному из домов. В это время там находился потерпевший – молодой спортсмен-биатлонист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, выступавший за сборную команду Тюменской области. Злоумышленник выманил его на улицу, где внезапно напал и несколько раз ударил ножом. Потерпевший сумел спрятаться в доме, где вместе со своей девушкой попытался удержать входную дверь, однако от полученных ран скончался», – рассказали в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

На этом преступник не остановился, он ворвался в дом, связал девушку, силой усадил её в автомобиль погибшего. Тело биатлониста преступник также забрал в машину. Он намеревался доехать до леса, но не сумел: автомобиль застрял в грязи. Девушка смогла сбежать.

Следователи подчёркивают: судебно-психиатрическая экспертиза доказала, что похититель вменяемый. Он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими.

7 ноября Верховным судом Удмуртской Республики мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Тюмень, служба информации

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