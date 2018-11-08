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Четверг, 8 ноября 2018, 15:30 мск

Новости Тюмень

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Тюменец сломал даме ребра за отказ танцевать

Фото Pixabay

Житель села Омутинское избил женщину после того как она отказалась с ним танцевать. Инцидент произошел в ходе проводов в армию. Нетрезвый 38-летний мужчина накинулся на даму с кулаками и нанес ей удары по голове и телу. Пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее перелом ребра и повреждение легкого.

Агрессор задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.11.18

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