Москва потребовала возобновить дело против тюменских чиновников

Уголовное дело в отношении тобольских чиновников, потративших несколько миллионов рублей на заведомо незаконный проект, после вмешательства председателя СК РФ Александра Бастрыкина вновь открыто. Общественники, инициировавшие дело, обвиняют главу города Владимира Мазура в бессмысленном расходовании денег, а следователей СК – в том, что они «прикрывают» чиновника, сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске.

Уголовное дело о халатности чиновников администрации Тобольска и Комитета по охране объектов историко-культурного наследия Тюменской области было возбуждено региональным Следственным управлением СК РФ 30 июня 2017 года. Причина – выделение в 2016 году более чем 4,3 млн рублей на разработку проекта благоустройства «Сада Ермака» в историческом центре Тобольска. По проекту, планировалось возведение пешеходного моста через Никольский взвоз, соединяющий подгорную часть Тобольска с районом местного кремля.

Проект вызвал возмущение части тобольской общественности, которая привлекла к проблеме внимание правоохранительных органов. В марте 2014 года глава Тобольска Владимир Мазур был письменно предупрежден группой местных активистов, что строительство моста на территории объектов культурного наследия и в их охраняемой зоне (именно там и планировалось благоустройство) незаконно. Тем не менее, проект благоустройства был заказан администрацией города у ООО «СибГеоПрофи» без согласования с Комитетом по охране историко-культурного наследия Тюменской области. В конце декабря 2016 года мэрия оплатила работы.

Комитет так и не согласовал проект строительства моста, который до сих пор не реализован. В результате бюджет города впустую потратил деньги. В 2017 году, после жалобы местных общественников, прокуратура Тюменской области провела проверку и подтвердила неэффективное расходование бюджетных денег.

Однако возбужденное после проверки прокуратуры уголовное дело (по ст. 293 ч.1 УК РФ) в марте 2018 года было закрыто за отсутствием события преступления. Жалобы тобольских общественников в областной СУ СК на действия местных следователей ни к чему не привели, тогда они обратились к Бастрыкину.

Общественники указывали в своем обращении, что уголовное дело возбуждено в отношении «неопределенного круга лиц», хотя ответственность, по их мнению, должен нести лично глава города Владимир Мазур. Про сотрудников СУ СК РФ по Тюменской области, вплоть до заместителя руководителя управления Ахмеда Асхабова, общественники написали, что те могут «прикрывать» Мазура и других городских чиновников.

В СК России изъяли материалы, изучили и признали необоснованным решение о прекращении уголовного дела. Руководитель СУ СК РФ по Тюменской области получил поручение об отмене решения о прекращении дела и «конкретные указания о выполнении следственных действий».

Получить комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области оперативно не удалось.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.11.18

Тюменец сломал даме ребра за отказ танцевать. / Фанат «Викингов» хотел сделать «кровавого орла» и убил тюменского спортсмена. / В Тюмени погодный апокалипсис: дождь, снег, холод и лед. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»