Губернатор Моор предложил казахстанцам подлечиться

Губернатор Александр Моор пригласил жителей Казахстана приехать в Тюменскую область, чтобы поправить здоровье. Такое заявление он сделал в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Моор уточнил, что особо перспективной в плане партнерства ему представляется сфера туризма. «Нам есть что предложить: целебная минеральная вода и грязи, современные реабилитационные центры. С удовольствием приглашаем наших друзей из Республики Казахстан отдохнуть, восстановиться, подлечиться», – прокомментировал глава региона.

Говоря о развитии сотрудничества, Моор добавил, что Казахстан входит в перечень основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. По итогам прошлого года торговый оборот составил более 112 млн долларов, по сравнению с 2016 годом он вырос в 1,6 раза. Важными сферами взаимодействия губернатор назвал АПК, промышленность, информационные технологии и логистику.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.11.18

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