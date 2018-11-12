В Тюмени вынесен приговор по громкому делу о похищении и убийстве

В Тюмени областной суд вынес приговор по громкому делу о похищении и убийстве 24-летнего жителя Тобольска Виталия Мишина. В конце января 2018 года он познакомился в тобольском кафе с тремя молодыми людьми. Между новыми знакомыми произошла ссора, Мишина избили до потери сознания, затем вывезли в багажнике автомобиля за город и зарубили топором.

На следующее утро один из преступников – 21-летний Анатолий Цинкалов пришел в полицию и рассказал об убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, именно Цинкалов начал конфликтовать с Мишиным. Он избил жертву вместе с 27-летним Виталием Войцеховым. Потом Войцехов предложил вывезти Мишина за город, чтобы его напугать.

«Молодого человека погрузили в багажник автомобиля Toyota Avensis, которым управлял Цинкалов. По дороге Войцехов предложил сообщникам заехать к родственникам Цинкалова, чтобы взять с собой топор и лопату. Затем Войцехов в безлюдном месте нанес Мишину по голове топором семь рубленных ран, убив его. Посмертно злодей нанес еще семь ударов топором по туловищу и рукам. После этого троица скрылась с места происшествия», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд признал Войцехова виновным в похищении человека и убийстве и приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с Войцехова в пользу родственников погибшего 2,2 млн. рублей.

Анатолий Цинкалов признан виновным в похищении человека и укрывательстве преступления, ему назначено наказание 7,5 лет лишения свободы. Третий сообщник – 29-летний Сергей Никитюк – проведет в колонии строго режима 7 лет, он также признан виновным в похищении и укрывательстве преступления.

Тюмень, служба информации

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