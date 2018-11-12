Сенаторы из Москвы едут в Тюмень, чтобы узнать, как правильно работать на благо людей

В Тюмени 13 ноября пройдет выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенаторы приедут, чтобы изучить опыт взаимодействия чиновников Тюменской области с городскими властями в решении задач социально-экономического развития территорий и создания комфортных условий проживания граждан.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора Тюменской области, речь пойдет о реализации проекта «Комплексная городская среда в Тюменской области», развитии жилищного строительства и транспортной инфраструктуры и комплексном благоустройстве городской среды.

Совещание начнется в 12 часов в Малом зале заседаний регионального правительства. Проведет его первый заместитель председателя комитета Совфеда, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

В мероприятии также примут участие губернатор Александр Моор, председатель облдумы Сергей Корепанов, глава Тюмени Руслан Кухарук, глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова, заместитель губернатора, курирующий вопросы строительства, Сергей Шустов и т.д.

Тюмень, служба информации

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