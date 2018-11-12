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Понедельник, 12 ноября 2018, 18:47 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени студентов эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Тюмени в понедельник, 12 ноября, эвакуировали здание Строительного института Тюменского индустриального университета. Специалисты заподозрили, что в помещении может находиться взрывное устройство.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о подозрительном предмете в одной из аудиторий поступило вечером. Здание было проверено, специалисты бомбу не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили, что на месте работало три машины и 13 человек личного состава, включая оперативную группу.

Очевидцы сообщают, что из-за перекрытой полицией улицы Луначарского возникли пробки на улицах Ямской, Луначарского, Полевой и Затюменской.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.18

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