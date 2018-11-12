В Тюмени осужден энергетик, который собрал 40 млн рублей взятками

В Тюмени осудили бывшего замдиректора филиала «Тюменьэнерго», курирующего вопросы безопасности – Сергея Борисевича. Его признали виновным в получении взяток от охранных предприятий – в обмен на деньги фирмы получали подряды от энергетиков.

Суд назначил Борисевичу четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 39,6 млн рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Судили Борисевича по части 3 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом денег за совершение действий и бездействий в интересах дающего).

О возбуждении дела в отношении бывшего «Тюменские распределительные сети» стало известно в 2017 году. Тогда же компания распространила информацию о том, что именно сотрудники «Тюменьэнерго» получили от контрагентов видео и фото, на которых виден момент получения взяток. Энергетики передали эти материалы силовикам.

Взятки от подрядчиков топ-менеджер, по версии суда и следствия, собирал в течение четырёх лет – с января 2011 года по июль 2015 года. «Обвиняемый ежемесячно получал от директора одной из коммерческих организаций, оказывающих охранные услуги, от 350 до 880 тыс. рублей. Общая сумма составила более 39 млн рублей», – напоминают в пресс-службе следственного управления следственного комитета Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.18

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