Глава Тюмени потерял самого опытного заместителя

Замглавы администрации Тюмени Ольга Векшина покинула свой пост. «Ветеран» мэрии, работавшая еще с последним всенародно избранным главой города Степаном Киричуком, теперь возглавляет аппарат тюменской гордумы.

Информация о новой должности Ольги Векшиной размещена на официальном портале муниципального образования город Тюмень. По мнению источника «Нового Дня», близкого к администрации города, переход Векшиной на новое место работы не связан с какими-либо конфликтами и является своего рода «почетной пенсией». Ольга Векшина была самым опытным заместителем нынешнего главы города Руслана Кухарука. Она работает на руководящих должностях в мэрии с 2000-х годов, работала в администрации Тюменской области при губернаторе Сергее Собянине.

В качестве заместителя главы Тюмени Векшина отвечала за административные вопросы. Она занималась кадрами, в ее ведении была передача в пользование муниципального имущества, находящегося на балансе мэрии. Кроме того, Векшина возглавляла «Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» – фактически, была главным борцом с коррупцией в администрации города.

Также в аппарат думы назначен бывший директор тюменского филиала окружной телерадиокомпании «Югра» Андрей Шушков. Он возглавил аналитический отдел аппарата гордумы.

Тюмень, служба информации

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