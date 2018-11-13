Певца Стаса Михайлова восхитила тюменская набережная

Известный российский исполнитель Стас Михайлов похвалил набережную реки Тура в Тюмени. Певец выложил фотографию в Instagram и написал: «Классно погуляли перед сном!!! Красивая набережная!!! Вот так надо строить в других городах!!!».

Михайлов приехал в Тюмень в рамках концертного тура. 7 ноября он спел в местном Дворце спорта. «Спасибо за концерт, но все-таки Дворец спорта – это не место для концертных мероприятий в Тюмени. Приезжайте на юбилей в филармонию или нефтяник как вы это делали ранее», – посоветовали певцу в комментариях тюменцы.

Стоит отметить, что далеко не всем знаменитостям приходится по вкусу столица Тюменской области. Так, к примеру, блогер Илья Варламов хоть и нашел Тюмень городом, в котором «очень дорого, богато, чисто», но признался, что не может понять «почему они забыли пригласить архитекторов и дизайнеров, когда приводили город в порядок».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.11.18

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