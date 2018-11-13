Спикер гордумы Тюмени Заболотный отменил оппозицию и общественников

Председатель городской думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что в гордуме нет оппозиции и общественников «в его понимании». Во вторник, 13 ноября, на своей пресс-конференции спикер рассказал, останется ли городская дума открытой для горожан.

Заболотный ответил на вопрос, правда ли, что его отправили в городскую думу для усмирения оппозиции и общественников «старшие товарищи» (речь, очевидно, о тогдашнем губернаторе Тюменской области Владимире Якушеве и вице-губернаторе Сергее Сарычеве – прим. ред.).

«Вы перечислили все, чего в думе никогда не было и нет. Нет оппозиции. Чтобы это понять, надо открыть толковый словарь Ожегова. Нет ничего такого, о чем говорит Ожегов, в наших рядах. Есть разные партии, представляющие разные слои общества и социальные группы людей. Чтобы говорить об этом, надо глубоко поработать над партийными программами, посмотреть на деятельность людей, и все встанет на свои места. Порой за громкими терминами мы не понимаем реальной сути происходящего. Тюмени очень повезло и с тюменцами, и с представителями различных партий. Никто не бьет по морде по пустякам. Всегда есть возможность присесть за столом и обсудить все вопросы».

Заболотный отметил, что в Тюмени нет вопросов, которые приводили бы к конфликтам. «И это традиция в Тюмени. Так было и в конце 1980-х, когда наша страна оказалась на изломе», – сказал спикер гордумы.

Председатель городской думы заявил, что в думе нет и общественников, и для него «не очень понятно» само определение «общественник». «Это какое-то уничижительное определение, – сказал Заболотный. – Раньше говорили об общественном деятеле – и сразу все встает на свои места. Такой человек должен обладать двумя качествами – знаниями и способностью показать дело, которое он сам сделал».

Напомним, Заболотного подвергли критике в соцсетях и телеграм-каналах после первого заседания гордумы. Тогда спикер не дал выступить двоим общественникам Александру Шемякину и Юрию Рябцеву, сравнив их с «Бобчинским и Добчинским». Александр Шемякин по этому поводу попросил защиты у городского прокурора Эдуарда Гиматова, но руководитель надзорного ведомства остался безучастен. На пресс-конференции Заболотный рассказал, как отныне будет решаться вопрос с выступлениями общественников и простых горожан на думе.

«Регламент стал более демократичным, – заверил спикер. – Никогда свободного микрофона на думе не было. Доступ на думу открыт, любой тюменец может прийти на заседание, но что касается выступлений, то это было до недавнего времени исключительно решение председателя. Председательствующий мог дать слово, а мог и не дать слова. Сейчас это отдано на решение думы, это будут решать депутаты. Заявление пришедшего на думу будет рассматриваться думой, независимо от желания председательствующего его замолчать».

При этом Заболотный дал понять, что дума учтет, присутствовал ли просящий слова горожанин на заседании депутатской комиссии, где рассматривался данный вопрос, и вносил ли свои предложения (спикер выразился еще более определенно – направлял ли свой проект решения в электронном виде или лично передав его на заседании комиссии). Мнение председателя комиссии также будет влиять на то, получит ли гражданин слово. «На думе уже, как правило, никакие изменения в решения не вносят», – напоследок оценил пользу от публичных выступлений Заболотный.

На вопрос, не пытается ли он таким образом спрятаться от личной ответственности за спиной коллег по партии «Единая Россия», у которых 26 из 36 мест в думе, Заболотный ответил отрицательно. Спикер заверил, что ответственности не боится, да и вообще не знает, действительно ли именно единороссы на первом заседании думы нового созыва проголосовали против выступлений Шемякина и Рябцева.

Зато нового руководителя думы раздражает электронная переписка между депутатами и публикой в зале заседаний. По его мнению, это мешает народным избранникам самостоятельно принимать решения. «Не очень бы хотелось, чтобы депутаты переписывались с общественниками и говорили им: «Давай, давай, задавай вопрос». Или руководители партийных организаций, присутствующие на думе, пишут [представителям своей фракции]: «Вы почему не выступаете?" Вот это мне очень бы не хотелось, чтобы происходило», – сказал Заболотный.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.11.18

«Рощино» заплатит 4 млн рублей за попытку уничтожить конкурента. / Певца Стаса Михайлова восхитила тюменская набережная. / Глава Тюмени потерял самого опытного заместителя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»