Свердловский сенатор хочет привезти в Тюмень чиновников со всей России

В Тюмени может пройти всероссийское совещание работников органов власти, ответственных за реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды. С таким предложением выступил член Совфеда, первый заместитель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. В ходе выездного заседания комитета, которое прошло в Тюмени 13 октября, свердловский сенатор заявил, что местный опыт по созданию комфортной среды для жизни людей будет очень востребован в других регионах.

Чернецкий напомнил, что Тюменская область входит в число лидеров в реализации проектов по созданию комфортной среды для жизни. В 2017 году накопленный в регионе опыт благоустройства вошел в тройку лучших в масштабах страны, а Тюмень была признана самым комфортным городом в России.

В ответ губернатор Александр Моор заметил, что тюменцы стали заниматься улучшением городской среды задолго до возникновения соответствующего федерального проекта. «Реализовано значительное количество мероприятий по благоустройству общественных пространств – площадей, парков, набережных, а также дворовых территорий. Активно помогают в этой работе жители области. Нам удалось выстроить диалог с людьми. Они высказывают свои потребности, мы учитываем их интересы», – сказал Моор.

Жители активно участвуют в рейтинговом голосовании по определению наиболее приоритетных направлений благоустройства. Общий объем средств, выделяемых в 2018-2022 годах на строительство и реконструкцию объектов – победителей голосования, составит около 2,6 млрд рублей. Кроме того, на 2018 год в регионе запланирована реконструкция 90 дворовых территорий и 50-ти общественных пространств. Расходы областного бюджета на эти цели должны составить 1,3 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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