В Тобольске началось строительство крытого ледового катка. Строители уже приступили к подготовительным работам на участке на улице Семена Ремезова. Как рассказал мэр города Владимир Мазур, на ледовой арене площадью 1800 кв.м. можно будет играть в хоккей, заниматься фигурным катанием. Также в здании предусмотрены 4 раздевалки на 25 человек каждая, в том числе 2 из них оборудованы для маломобильных групп населения.

«Со времени ввода в эксплуатацию ледового дворца «Кристалл» в нашем городе произошли серьезные изменения и в хоккее и в фигурном катании. Сейчас более 500 детей занимаются в этих секциях, 4 возраста хоккейной команды «Ангел Сибири» успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Сегодня график работы действующего корта расписан с шести утра до полуночи, иногда проходят сдвоенные тренировки, очень мало времени предоставляется населению для массового катания», – сказал мэр и добавил, что у города есть острая необходимость в дополнительном льде и для профессионального спорта и для качественного спортивного досуга.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 14.11.18

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