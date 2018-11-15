На тюменском месторождении «Сургутнефтегаза» погиб рабочий

На Южно-Нюрымском месторождении погиб работник ПАО «Сургутнефтегаз». Несчастный случай произошел еще 20 сентября на кустовой площадке № 9. Во время скатывания модулей эшелона КРУ-2 по направляющим балкам произошло падение модуля на мужчину, в результате чего он получил смертельную травму.

Госинспекция труда в Тюменской области провела расследование и пришла к выводам, что причинами ЧП стали нарушение технологического процесса, не обеспечение руководством надлежащего контроля за работниками вышкомонтажной бригады, нахождение работника в опасной зоне движущихся механизмов.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Уватский район, служба информации

Уватский район. Другие новости 15.11.18

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