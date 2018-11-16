Тюмень потратит на новогоднюю ель и ледовый городок 20 млн рублей

Почти 20 млн рублей потратит бюджет Тюмени на новогодние елки и их оформление в этом году. Такова общая сумма десятка госзакупок, которые проводит МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени». Самые крупные аукционы проходят на услуги по созданию ледового городка и установке фигур из стеклопластика «Дед Мороз» и «Снегурочка» (6,2 млн руб.) и услуги по изготовлению главной городской елки и светового шатра вокруг нее (8,9 млн руб.).

Остальные деньги пойдут на установку и оформление искусственных и живых елей в разных административных округах города. Кроме этого, власти покупают ледозаливочную машину за 1,1 млн рублей.

В ледовом городке, который заказала администрация Тюмени, будут ледяные горки разных размеров, лабиринт «Госпожа Метелица», игровые комплексы «Чаша Бабы Яги» и «Новогодние шары», смотровая башня, трон, отдаленно напоминающий трон из сериала «Игры престолов», а также скульптуры Снежной королевы с санями, Деда Мороза и Снегурочки.

Высота главной светодинамической ели, которую установят на площади 400-летия Тюмени, согласно техзаданию, составит вместе с верхушкой 30 метров. Искусственное дерево весом в 6,5 тыс. кг и диаметром нижних веток 11 метров украсят игрушками и подсветкой. Вокруг ели установят 12 опор, на которые сверху до низу натянут световую нить «Звездное небо». Это и будет «световой шатер».

Стоит отметить, что жителей Тюмени не радует новогоднее оформление города. Они считают расходы властей слишком расточительными, о чем уже написали в Instagram губернатору Александру Моору.

«Зачем городу новогодняя елка в 9 млн рублей? Можно скромнее, а средства направить на ремонт детских домов или больниц города», «С такой дорогостоящей ёлкой согласна, совсем жир», «Чем обоснованы такие расходы бюджета на елки? Ведь это наши налоговые сборы и бюджет формировался в вашу бытность мэром города», – пишут главе региона тюменцы.

Трон (эскиз из техзадания к ледовому городку)

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.11.18

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