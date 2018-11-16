В Тюмени будут судить гинеколога, у которого гибли пациентки

В Тюмени будут судить бывшего заведующего гинекологическим отделением ОКБ№1, по вине которого погибли две женщины. Первая пациентка гинеколога скончалась еще в 2014 году. Врач делал ей плановую лапароскопическую операцию на придатках и повредил сигмовидную кишку. Начался перитонит и 51-летняя женщина умерла.

В августе 2017 году при проведении аналогичной операции молодой тюменке гинеколог повредил ей стенку сигмовидной кишки. Он допустил ожог, в результате которого у пациентки развился разлитой перитонит, который не был вовремя диагностирован дежурным врачом – хирургом отделения гнойной хирургии. Необходимая медицинская помощь оказана не была, в результате чего девушка, которой не было и 30 лет, скончалась.

В 2017 году заведующий гинекологическим отделением был уволен по собственному желанию.

«В ходе следствия была определена причинно-следственная связь между летальным исходом двух тюменок и дефектами лечебных и диагностических мероприятий, допущенными лечащими врачами», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Оба врача – гинеколог и хирург, не диагностировавший перитонит – обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело, которое составляет 19 томов, направлено в суд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.11.18

Тюмень потратит на новогоднюю ель и ледовый городок 20 млн рублей. / Бывшего руководителя тюменского УФСИН освободили из СИЗО за полмиллиона рублей. / На тюменском месторождении «Сургутнефтегаза» погиб рабочий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»