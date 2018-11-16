Тюменский врач похитил деньги у детских благотворительных фондов в Москве

Тюменский травматолог-ортопед, бывший заведующий детским отделением ОКБ№2 обобрал московские благотворительные фонды. Вместе с подельником – гражданином Словацкой Републики – ему удалось похитить более 35 млн рублей под видом помощи больным детям.

План хищений денежных средств у благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» придумал словак – генеральный директор ООО «Альфа медика». Он попросил своего знакомого травматолога из тюменской ОКБ№2 изготовить подложные документы о наличии у ребенка мнимого заболевания – сколиоза III-IV, проведении операции по установке спинальных имплантов, которые были поставлены «Альфа медика» и заявления родителей на получение помощи.

«Благотворительный фонд, не подозревая обмана, производил оплату поставщикам. При этом часть медицинской техники возвращалась обратно словаку для повторной реализации, а часть оставалась у врача. Таким способом под видом лечения у 45 детей сколиоза с октября 2014 года по июль 2016 году у фонда «Линия Жизни» было похищено более 34 млн рублей, – рассказали в прокуратуре Тюменской области. – В июле 2016 года один из сотрудников фонда заметил ошибку в документах и связался с родителем ребенка, который пояснил, что за помощью не обращался. Фонд инициировал проверку и аферисты не смогли похитить еще более 12,9 млн рублей под видом помощи 16 детям».

Фонд «Линия жизни» обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. В ходе расследования выяснилось, что кроме «Линии Жизни» врач в одиночку обманул другой благотворительный фонд – «Подари надежду» (г. Москва), у которого он похитил более 1,4 млн рублей под видом помощи 4 детям.

Кроме того, тюменец вместе со словаком в 2016 году смог обманным путем получить в фонде «Подари надежду» 252,3 тыс. рублей под видом помощи ребенку. Фонд «Подари надежду» тоже обратился в правоохранительные органы. Обвинительное заключение утверждено, скоро Ленинский районный суд Тюмени начнет рассматривать уголовное дело.

Тюмень, служба информации

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