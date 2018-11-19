Тюменцы пожаловались в Москву на рост цен на заправках

Депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев пожаловался в ФАС России на повышение цен на дизельное топливо. К нему обратились представители транспортных компаний и предприятий, осуществляющих деятельность в области текущего содержания территории города. Они сообщили, что 1 ноября на АЗС АО «Газпромнефть» цены на литр дизельного топлива выросли с 44,6 руб. до 46,6 рубля, а на АЗС ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – с 46,15 до 48,15 рубля.

Кроме того, организациям, в пользовании которых находятся топливные карты ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», были разосланы уведомления об изменении условий сотрудничества с 1 декабря 2018 года, а именно о необходимости оплаты дополнительных сервисных услуг.

«Увеличение цен на дизельное топливо произошло спустя неделю после заявления зампреда правительства РФ Дмитрия Козака о том, что все нефтяные компании подписали соглашения для стабилизации цен на нефтепродукты. Соглашения подписаны с 7 по 10 ноября. Вроде бы во всеуслышание заявили, что цены на топливо заморожены до марта 2019 года. Но через несколько дней цены пошли вверх, – говорит депутат. – Стоимость ГСМ заложена во все основные потребительские товары, рост цен на топливо влечет рост цен на все товары и ухудшает жизнь большинства людей, приводит к повышению уровня социального напряжения в стране».

Тулебаев написал жалобу не только в Москву на имя Игоря Артемьева, но и в областное управление ФАС. Он попросил антимонопольщиков проверить обоснованность повышения цен на дизельное топливо основными поставщиками нефтепродуктов на территории Тюмени.

В тюменском УФАС письмо от депутата гордумы еще не получили. Как сообщил «Новому Дню» глава управления Игорь Веретенников, специалисты УФАС проводят ежедневный мониторинг цен и уже самостоятельно зафиксировали их повышение на дизельное топливо.

«Мы будем проверять обоснованность повышения цен на заправках «Газпромнефти», которая занимает доминирующее положение на рынке по дизельному топливу. Результаты мониторинга отправляются в центральный аппарат для принятия решения», – сказал глава УФАС по Тюменской области.

Он отметил, что у произошедшего может быть объяснение – например кратный рост закупочной цены или переход на зимнее дизельное топливо. «Депутаты могут не знать, что ежегодно приходится переходить на зимнее топливо, а оно дороже, чем летнее», – прокомментировал Игорь Веретенников.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.11.18

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