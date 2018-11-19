В Тюмени магазины отказываются продавать энергетики и безалкогольное пиво

Тюменские магазины отказываются продавать безалкогольное пиво и энергетические напитки в праздничные дни. Как рассказали «Новому Дню» в Роспотребнадзоре, в управление регулярно поступают жалобы от тюменцев, которым не удалось купить ту или иную продукцию с содержанием этилового спирта менее 0,5%.

В управлении поясняют, что такие напитки не являются алкогольной продукцией и, следовательно, ограничения на их продажу не распространяются. Уточнять, какие конкретно магазины нарушают права потребителей в Роспотребнадзоре не стали.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.11.18

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