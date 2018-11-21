Губернатор Моор выступит со своим первым посланием

Губернатор Александр Моор выступит со своим первым посланием к депутатам и жителям Тюменской области. Это произойдет в четверг, 22 ноября на расширенном заседании областной думы.

В 11 часов в ДК «Нефтяник» соберутся политики, бизнесмены представители местного самоуправления и общественности, а также журналисты. Известно, что на губернаторское послание в этом году аккредитовались более 100 СМИ.

Согласно повестке заседания, вопрос о послании губернатора о положении дел в регионе, дума будет рассматривать полтора часа – до 12.30. Затем депутаты уйдут на перерыв, после которого займутся остальными вопросами повестки.

Рядовые тюменцы смогут увидеть выступление Моора в прямом эфире на телеканале «Тюменское время», на сайте тюменской облдумы или на официальном портале органов госвласти – www.admtyumen.ru.

Тюмень, служба информации

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