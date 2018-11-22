Губернатор Моор хочет ввести безвизовый режим для иностранцев, лечащихся в Тюмени

Губернатор Моор предложил ввести специальную медицинскую визу для иностранных граждан, решивших поправить свое здоровье в России и, в частности, в Тюменской области. Об этом он заявил в ходе своего послания депутатам и общественности 22 ноября.

По словам главы региона, тюменскую медицину давно пора воспринимать как экспортную отрасль – медицинский туризм активно развивается по всему миру , а в плане цены и качества Тюменская область более чем конкурентоспособна. Надо просто научиться грамотно «упаковывать» и продавать как цельный продукт медицинские, реабилитационные и рекреационные услуги и добиваться предельного упрощения и облегчения организационных и правовых процессов, – заметил губернатор.

«Почему бы не ввести медицинскую визу по типу паспорта болельщика на ЧМ-2018? Конечно, это решение надо принимать на федеральном уровне, поэтому я прошу наших представителей в Совете Федерации и Госдуме продумать этот вопрос и выступить с инициативой, – сказал Александр Моор. – Футбольный чемпионат принес стране почти триллион рублей, а его отложенные эффекты еще грандиознее. Почему бы не воспользоваться этим опытом? Кто первым это сделает, тот получит результат. Пусть это будет Тюмень».

Напомним, главным преимуществом паспорта болельщика на чемпионате мира по футболу, который прошел в России летом этого года, являлся безвизовый въезд в страну на весь период спортивного мероприятия.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.11.18

Реконструкцией Рощино займётся проектировщик Шереметьево. / Водителей УрФО предупредили о снегопаде и метели на трассах. / Из Тюмени на Ямал перебрался чиновник, уволенный после скандала с круглой баней. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»