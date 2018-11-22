Губернатор Моор пообещал тюменцам справедливость и равенство

Губернатор Александр Моор сформулировал главный на сегодняшний день запрос общества. В ходе своего послания депутатам и общественности 22 ноября глава региона сообщил, что это запрос на справедливость и запрос на равенство, как одну из важнейших граней справедливости. «Что может нас сплотить? – задал вопрос Моор и сам ответил. – Если мы хотим, чтобы каждый вложился в общее дело, каждый должен почувствовать на себе улучшения».

По его словам, людям нужно обеспечить «равенство внимания», когда никто не чувствует себя забытым, лишним, не учтенным. Также необходимо «равенство ответственности», чтобы ни один руководитель, чиновник не чувствовал себя привилегированным. «На чиновниках, начиная с меня, лежит огромная ответственность. Слабое звено нарушает целостность цепи, от таких звеньев мы будем избавляться», – пообещал губернатор.

Кроме этого он упомянул «равенство шансов». «Любой проект, любая разумная инициатива независимо от своего содержания и своих масштабов не должна оставаться без адекватной поддержки. Единственный критерий, которым мы должны руководствоваться, – общественная польза, общее благо. Цветущая сложность микроуровня не менее важна, из нее и складывается достойная, комфортная, счастливая человеческая жизнь», – сказал Моор и сорвал аплодисменты.

Он призвал обеспечить всем гражданам равные возможности для реализации своих проектов и доступ к ресурсам, в том числе, к правительственной поддержке для развития своего бизнеса.

«Еще осталось множество людей – групп, институтов, инициатив, – которые не без досады смотрят на тех, кто уже «взлетел». Я думаю о них. Я думаю, что наша главная задача – запустить вторую, теперь уже массовую, фронтальную волну обновления, модернизации, развития Тюменской области... Она будет запущена тогда, когда будет запущена широкая цепная реакция социального творчества»,– заметил Моор.

Говоря о главных направлениях дальнейшей работы, губернатор сказал, что в муниципалитетах необходимо подготовить небольшие промышленные площадки, адаптированные под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков. Основной упор Моор попросил сделать на привлечении инвестиций, развитии промышленности и малого бизнеса, организации интеллектуальных производственных систем для нефтегазовой отрасли, переработке и экспорте. Также, по его словам, нужно обеспечить гражданам комфортную среду и соцподдержку.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.11.18

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