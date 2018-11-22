В Тюмени банк «Открытие» наказали за надоедливые звонки гражданам

В Тюмени банк «Открытие» наказали за незаконную рекламу. Один из жителей города пожаловался в управление ФАС «горячие звонки» от специалистов финансового учреждения. Мужчине – директору одной из компаний – позвонили на личный телефон и предложили услуги расчетно-кассового обслуживания.

«Гражданин, хоть и являлся должностным лицом, но номер своего телефона банку не оставлял, также, как и не давал согласия на получение какой-либо рекламной информации», – подчеркивают в УФАС по Тюменской области.

В банке пояснили, что получили номер телефона из открытых источников в интернете, а звонок был адресован гендиректору, поэтому не является рекламным. Суд эти доводы не поддержал.

По закону, рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Арбитражный суд Тюменской области подтвердил, что телефонные звонки с предложениями услуг или товаров без согласия абонента являются нарушением рекламного законодательства.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.11.18

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