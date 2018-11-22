Депутаты тюменской облдумы решили проводить закрытые заседания

Тюменские депутаты теперь могут проводить закрытые от посторонних глаз заседания думы, комитетов и комиссий. Соответствующие изменения в регламент были приняты в ходе заседания 22 ноября. Авторы проекта постановления – Владимир Нефедьев и Владимир Ульянов – сообщили, что документ разработан по результатам анализа аналогичных норм регламентов Госдумы и Совфеда. Он определяет перечень лиц, которые вправе присутствовать на закрытых заседаниях облдумы, порядок проведения и оформления мероприятий, правила хранения протоколов, стенограмм и т.д.

Ряд депутатов нововведение удивило. «Вроде бы везде наблюдается тренд на открытость власти, везде ведут прямые трансляции, приглашают СМИ. Ни разу у нас еще не было закрытых заседаний, зачем закручивать гайки?», – спросил Глеб Трубин.

«Основания для проведения закрытых заседаний – гостайна и личные сведения. Если мы не внесем изменения в регламент, то не сможем провести заседания для рассмотрения некоторых вопросов», – пояснил коллеге Владимир Ульянов.

«Какая гостайна? – еще больше удивился Трубин. – У большинства из нас нет доступа к гостайне. Или давайте его все получим и перестанем ездить за границу».

На помощь Ульянову пришел Юрий Конев. «Мы часто рассматриваем документы всякие финансовые… Потом приходят замечания от прокуратуры… Депутата обвиняют, а он потом оказывается невиновен. А про него уже все рассказали…Закрытые заседания просто необходимы», – сказал Конев, но понять, что он имел в виду, было сложно.

«Речь идет о разглашении информации – личных персональных данных, данных о состоянии здоровья человека и так далее», – пояснил Владимир Нефедьев.

В итоге изменения одобрили 34 депутата, семеро проголосовали против, один человек не голосовал.

Тюмень, служба информации

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