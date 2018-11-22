Тюменская бабушка спасла рыбака, провалившегося под лед

Тюменская пенсионерка спасла рыбака, провалившегося под лед. Дело произошло в Увате – 74-летняя Анна Иванова прогуливалась вдоль дамбы и услышала крик о помощи, доносящийся со стороны реки.

Мужчина сверлил лунку, лед не выдержал и треснул под его ногами. «Первым делом, почувствовав сильное течение, которое затаскивало под лед, он скинул сапоги. Уже потом, цепляясь за хрупкий край льда, который тут же крошился, сломал единственный ножичек. Выбиваясь из сил, мысленно попрощался с жизнью. Не надеясь уже спастись», – описывают происшествие «Уватские известия».

Пенсионерка спустилась к реке, перелезла через торосы и протянула тонущему трость, чтобы тот мог зацепиться и вылезти из воды. Но расстояние было слишком большое. Тогда женщина бросила рыбаку веревку, которую он сам привез на санях. Привязав один конец к саням, второй бросила ему. Так и спасла.

Не помня себя от холода, горе-рыбак вскочил и убежал наутек, не назвав даже имени. Позже выяснилось, что это пенсионер и зовут его Григорий П.

«Анна Михайловна меня практически с того света вытащила, – цитирует издание пострадавшего. – Ничего не чувствовал, был в состоянии шока, только одна мысль мелькнула – попасть в теплое место. В мокрой одежде бросился к родственникам, что живут неподалеку. Там в зеркале себя увидел – весь сиреневый уже был. Сколько провел в ледяной воде, не знаю. Меня отпоили горячим чаем, обтерли одеколоном. Родился, можно сказать, заново».

За спасение человека пенсионерке объявлена благодарность от районной администрации и спасателей. В ближайшее время Анну Иванову представят к официальной ведомственной награде МЧС.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.11.18

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