В Тюмени нашли салоны с несовершеннолетними проститутками

В Тюмени полиция накрыла массажные салоны, в которых массажистками работали проститутки. Один из интим-салонов располагался на улице Салтыкова-Щедрина, второй – на улице Холодильной. Оба заведения принадлежат одному человеку – уроженцу ближнего зарубежья 1977 года рождения. Он уже задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Тюменской области. Как выяснилось, в занятия проституцией вовлекались, в том числе, несовершеннолетние девушки. Владелец массажных салонов сказал, что персонал искал через знакомых, возрастом соискательниц не интересовался.

«Работницы заведений задержаны, изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, средства контрацепции, предметы интимного назначения, рассказали в УМВД по Тюменской области. – Полицейские связались с родителями несовершеннолетних. Проводится профилактическая и разъяснительная работа».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.11.18

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