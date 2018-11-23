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Пятница, 23 ноября 2018, 19:33 мск

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Тюменец инсценировал преступление, чтобы избежать ссоры с женой

Фото Pixabay

Безработный житель села Большое Сорокино пропил собственную автомагнитолу, но побоялся признаться в этом своей гражданской жене. Чтобы избежать скандала, он инсценировал кражу – оставил отпечаток обуви около своего автомобиля ВАЗ 2107 и позвонил в полицию.

Сотрудник уголовного розыска, прибывший на место, быстро понял, что мужчина не является потерпевшим. Дактилоскопическая экспертиза не обнаружила чужих отпечатков в салоне машины. Зато полиция нашла покупателя автомагнитолы – им оказался знакомый автовладельца. Он сообщил, что купил у заявителя товар за 500 рублей.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стати 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 2 лет», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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