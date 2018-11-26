Три города тюменской «матрешки» признали лидерами по качеству жизни

Тюмень – российский город с самым высоким качеством жизни. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, составляя соответствующий рейтинг по итогам 2018 года. Авторы исследования уверены, что столица Тюменской области гораздо лучше Грозного, Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. В топ-15 вошли еще два города тюменской «матрешки» – Сургут и Нижневартовск. Кроме этого, в списке есть Екатеринбург и Нижний Тагил из соседней Свердловской области.

Исследователи из правительственного университета считают, что города с самым высоким качеством жизни населения – это:

1. Тюмень

2. Грозный

3. Москва

4. Казань

5. Сочи

6. Екатеринбург

7. Санкт-Петербург

8. Череповец

9. Тула

10. Сургут

11. Краснодар

12. Калуга

13. Нижневартовск

14. Уфа

15. Нижний Тагил

По словам авторов рейтинга, итоговый Индекс качества жизни в городах России построен на основании данных о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства, оценке работы городских властей, оценке населением удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.

Тюмень, служба информации

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