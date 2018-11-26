Три города тюменской «матрешки» признали лидерами по качеству жизни

Тюмень – российский город с самым высоким качеством жизни. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, составляя соответствующий рейтинг по итогам 2018 года. Авторы исследования уверены, что столица Тюменской области гораздо лучше Грозного, Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. В топ-15 вошли еще два города тюменской «матрешки» – Сургут и Нижневартовск. Кроме этого, в списке есть Екатеринбург и Нижний Тагил из соседней Свердловской области.
Исследователи из правительственного университета считают, что города с самым высоким качеством жизни населения – это:
1. Тюмень
2. Грозный
3. Москва
4. Казань
5. Сочи
6. Екатеринбург
7. Санкт-Петербург
8. Череповец
9. Тула
10. Сургут
11. Краснодар
12. Калуга
13. Нижневартовск
14. Уфа
15. Нижний Тагил
По словам авторов рейтинга, итоговый Индекс качества жизни в городах России построен на основании данных о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства, оценке работы городских властей, оценке населением удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 24.11.18
Губернатор Комарова рассказала, сколько Югра отдала денег Тюмени. / Тюменский епископ, отказавшийся голосовать за Путина, жестко раскритиковал богатых священников. / Тюменец инсценировал преступление, чтобы избежать ссоры с женой. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»