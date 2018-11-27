В Тюмени может появиться казачий театр

В Тюменской области могут появиться казачьи театры, библиотеки, клубы и музеи. Соответствующий законопроект в тюменскую облдуму внесли представители фракции ЛДПР. Документ предлагает дополнить закон «О развитии российского казачества в Тюменской области» двумя пунктами.

Согласно первому из них власти должны содействовать развитию культурных традиций, восстановлению и сохранению памятников культуры, сохранению самобытности казачества. Второй пункт гласит, что казачьи общества могут создавать негосударственные образовательные организации и учреждения культуры (театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии), архивы и иные учреждения в целях сохранения культурного наследия казачества.

«Это не значит, что у ЛДПР закончились остросоциальные темы. Мы всегда поддерживали патриотические объединения людей – афганцев, пограничников, казаков», – пояснил «Новому Дню» один из авторов законопроекта Денис Садовников.

Депутат Глеб Трубин заявил «Новому Дню», что в действующем законе есть пробел, касающийся культуры и творческой жизни казаков. «Мы хотим его устранить, чтобы казаки имели возможность организовывать свои театры, музеи и так далее. Это важная часть российской культуры. В голосовании проекта «Великие имена России» долгое время лидировало имя Ермака, памятник ему обсуждается, – рассуждает Трубин. – Хотим привлечь к казачьей культуре внимание, дополнительно поддержать развитие этого направления. Думаю, искусство, музыка ни у кого не вызывают противоречий. Если закрепим это законодательно, будет хорошо».

Комитет по госстроительству и местному самоуправлению еще не ознакомился с документом. Заседание, на котором рассмотрят инициативу либерал-демократов, пройдет 10 декабря.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.11.18

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