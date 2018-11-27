В Тюменской области закрыли сельский паб по просьбе жителей

Жители села Исетское пожаловались в зампрокурора Тюменской области Руфату Биктимерову на паб «У Роджера». Селян беспокоили нарушения правил пожарной безопасности и санитарных норм. В ходе проверки информация подтвердилась – в пабе не работают пожарная сигнализация и система оповещения людей, стены и потолки отделаны горючими материалами, ширина дверного проема эвакуационного выхода меньше положенного. Двери второго эвакуационного выхода загромождены оборудованием.

Кроме того, в заведении не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены работников. В отношении гендиректора ООО «У Роджера» Анастасии Песковой возбудили административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации паба «У Роджера» и заявила ходатайство о приостановлении деятельности паба до вступления в законную силу судебного решения по иску.

Фото – страничка паба ВКонтакте

Тюмень, служба информации

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