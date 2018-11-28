В Тобольске оштрафовали чиновника мэрии

Председатель комитета ЖКХ мэрии Тобольска Евгений Курач оштрафован за неисполнение своих обязанностей. Городские власти не смогли обеспечить безопасность дорожного движения возле школ.

Еще в конце лета прокуратура внесла представление на имя главы Тобольска Владимира Мазура с требованием устранить нарушения закона. Однако в мэрии документ проигнорировали.

«В этой связи межрайонная прокуратура возбудила в отношении председателя комитета ЖКХ администрации Тобольска административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом требований по обеспечению безопасности дорожного движения). На днях по результатам рассмотрения дела мировой судья подверг его штрафу в размере 20 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре по Тюменской области.

В настоящее время чиновники занимаются устранением нарушений закона.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 28.11.18

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