Тюменка хотела заработать на креме, вызывающем рак, но прогорела

Жительница Тобольска отдала мошенникам 2,5 млн рублей, пытаясь получить компенсацию за покупку крема, вызывающего рак. История началась весной 2017 года, когда 46-летняя тоболячка заказала в интернете шесть баночек косметики на общую сумму 6 тыс. рублей.

В октябре 2018 года женщине позвонил неизвестный и сообщил ей, что крем, которым она пользуется, опасен и может стать причиной рака кожи. Звонивший заверил, что покупательнице полагается компенсация за приобретение некачественного товара в размере 450 тыс. рублей. Чтобы получить ее необходимо заплатить комиссионный взнос в размере 44 тыс. тысяч рублей и внести страховую сумму (63 тыс. тыс. руб.).

Женщина перевела деньги на указанные номера банковских карт. Через некоторое время этот же мужчина пояснил, что в связи с изменением курса доллара сумма компенсации увеличена до 900 тыс. рублей, но необходимо оплатить разницу – 89 тысяч рублей. Тоболячка вновь перевела деньги.

Звонки с различных номеров поступали ей в течение месяца. «У женщины под разными предлогами просили новые суммы. То нужно было заплатить бухгалтерам, то за доставку средств, то за их охрану. Один раз заявили, что платеж не прошел, поэтому надо повторить. Потерпевшая выполняла все условия, несмотря на то, что родственники ее предостерегали. Она верила, что получит компенсацию», – рассказали «Новому Дню» в Тобольском отделе МВД.

В общей сложности тоболячка перевела около 2,5 млн рублей. Для того чтобы регулярно платить мошенникам она брала кредиты и микрозаймы. Каждый платеж превышал 100 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых. Их личности еще не установлены.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 29.11.18

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