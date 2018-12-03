В Тюмени 82-летний пенсионер убил молодую жену (ФОТО)

В Тюмени 82-летний дедушка убил свою сожительницу. Женщина была на тридцать лет его моложе. Трагедия произошла 30 ноября в одном из домов на ул. Студенческая. В пятницу вечером пара распивала спиртные напитки и поссорилась, решая, кто пойдет в магазин за добавкой.

По словам пенсионера, сожительница отказалась сбегать за алкоголем и ударила его разделочной доской. В ответ он схватил нож и нанес им больше десяти ударов в грудь женщины. От полученных ранений она скончалась на месте.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, пенсионер задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ).

Тюмень, служба информации

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