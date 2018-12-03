В тюменской новостройке мужчина погиб под обломками рухнувшей стены

В Тюмени мужчина погиб во время проведения строительных и ремонтных работ новостройке на улице Федюнинского. ЧП случилось в воскресенье, 2 декабря. Как рассказали «Новому Дню» в СУ СКР по Тюменской области, 42-летний рабочий ООО «Сибирь» демонтировал стену в нежилом помещении на первом этаже. Стена обрушилась прямо на него. Мужчина погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). «Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Истребована документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ. Допрошено руководство подрядной организации, а также очевидцы произошедшего», – сказали в следственном комитете. Там не смогли уточнить адрес дома, в котором произошла трагедия. Скорее всего, речь идет о ЖК «Ново-Патрушево».

Тюмень, служба информации

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