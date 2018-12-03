Главный тюменский следователь проводит прием ВКонтакте

Главный тюменский следователь Александр Кубляков пошел в соцсети. В четверг, 6 декабря, глава СУ СКР проведет прием в режиме он-лайн для пользователей «ВКонтакте». Обращаться к Кублякову можно с любой проблемой – невыплата зарплаты, уклонение от уплаты налогов, ятрогенные преступления, а также по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок.

Прием пройдет с 14.00 до 16.00 часов. Для того чтобы попасть на него, нужно в этот период времени оставить свое обращение с приведением конкретных фактов в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».

Тюмень, служба информации

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