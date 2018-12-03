Министр Якушев дал должность бывшему тюменскому чиновнику

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев назначил своего помощника Андрея Басова главой Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. Дмитрий Михеев, руководивший ФАУ «ФЦС» с 2014 года, переходит на новое место работы.

«Андрей Басов имеет большой опыт в строительной сфере, он компетентный специалист и руководитель. Уверен, что Федеральный центр нормирования под его руководством получит новое развитие», – сказал Якушев, представляя Басова коллективу.

Напомним, Андрей Басов – бывший замначальника ГУ строительства Тюменской области. Он прошел обучение в РАНХиГС и уехал в Москву вслед за Владимиром Якушевым, который в мае 2018 года сменил губернаторское кресло на министерский пост. С августа по декабрь Басов был помощником главы Минстроя РФ.

Басов родился в 1980 году в Тюмени. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию и Тюменский государственный университет (по специальности «Финансы и кредит»).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.12.18

Главный тюменский следователь проводит прием ВКонтакте. / В тюменской новостройке мужчина погиб под обломками рухнувшей стены. / В Тюмени 82-летний пенсионер убил молодую жену (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»