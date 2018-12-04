У тюменского прокурора появился новый зам

Руфат Биктимеров назначен на должность первого заместителя прокурора Тюменской области. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Должность первого заместителя прокурора региона освободилась после того, как Роман Тютюник был назначен прокурором Республики Калмыкия.

Руфат Биктимеров работает в органах прокуратуры с 2001 года. В 2012 году, после проверки, проведенной в тюменской областной думе, руководителя отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Руфата Биктимерова назначили прокурором города Тюмени. Источник «Нового дня» считает, что созданная в то время прокуратура города была организована специально «под Биктимерова». С марта 2017 года Руфат Биктимеров работал заместителем прокурора Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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