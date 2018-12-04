Журнал ТюмГУ попал в «черный список» «диссернета» из-за либерал-демократа

Журнал «Вестник Тюменского государственного университета» попал в «черный список» изданий по версии «Диссернета». На сайте dissernet.org научное издание охарактеризовано как «журнал с грубыми нарушениями».

Плохую службу журналу и вузу сослужило научное сотрудничество главного редактора издания Геннадия Шафранова-Куцева и Глеба Трубина, руководителя фракции ЛДПР тюменской областной думы, зятя известного местного бизнесмена, депутата от «Единой России» Олега Чемезова.

Согласно данным «Диссеропедии», у издания ТюмГУ есть сразу несколько признаков некорректной редакционной политики. Первое – наличие в редколлегии сразу двух человек, причастных к некорректным защитам научных работ или публикациям. Так, главный редактор Геннадий Шафранов-Куцев – научный руководитель кандидата социологических наук, либерал-демократа Глеба Трубина. 29 июня 2018 года диссовет при Волгоградском государственном университете рекомендовал лишить Трубина ученой степени кандидата наук – в его диссертации нашли слишком много заимствований.

Вторым является профессор Гульнара Ромашкина, которую авторы сетевого сообщества также подозревают в причастности к некорректной защите диссертации.

Также авторы «Диссернета» указывают, что «Вестник Тюменского государственного университета» допускал неоднократную публикацию статей с неоформленными заимствованиями и тиражировал множественные публикации.

Тюмень, служба информации

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