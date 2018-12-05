На тюменском заводе, который открывал Якушев, автопогрузчик задавил рабочего

Рабочий завода «Аминосиб» в Ишимском районе погиб под перевернувшимся автопогрузчиком. О гибели человека на территории завода по глубокой переработке зерна сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

В понедельник, 3 декабря 53-летний рабочий предприятия управлял автопогрузчиком массой две с половиной тонны. Погрузчик вез два мешка с сульфатом аммония по 880 кг каждый. На неровной дороге произошло раскачивание груза и погрузчик опрокинулся. Рабочий выпрыгнул и пытался отбежать от машины, но не успел, и автопогрузчик упал на него, убив на месте.

Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Завод «Аминосиб» был открыт 1 декабря 2017 года лично тогдашним губернатором региона Владимиром Якушевым. Глава региона назвал открытие предприятия «знаковым событием» и «прямым импортозамещением и выполнением поручения главы государства Владимира Владимировича Путина ».

Тюменская область, Служба информации

Тюменская область. Другие новости 05.12.18

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