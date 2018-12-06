В Тюмени мужчину придавило бетонной плитой

В Тюмени погиб бетонщик ООО «Комплект-Центр ЖБИ». На мужчину упала вертикально расположенная железобетонная плита, он получил травмы, не совместимые с жизнью. Как сообщили в Роструде по Тюменской области, трагедия произошла еще 15 октября.

В ходе расследования ведомство пришло к выводу, что среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. В частности речь идет о нарушении правил размещения железобетонных плит, допуске к работе лица, не прошедшего первичный инструктаж, а также об отсутствии контроля за соблюдением работником требований охраны труда со стороны руководства.

«По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством, – сообщили в госинспекции труда. – В настоящее время принимаются меры по привлечению работодателя к административной ответственности».

Тюмень, служба информации

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