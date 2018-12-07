В Тюмени в аварии разбился экипаж ГИБДД (ВИДЕО)

Тюмень (Новый День, служба информации)– В Тюмени произошло ДТП с участием патрульной машины ГИБДД. В четверг, 6 ноября, у автоцентра «Пежо» на улице Республики патрульный «Форд» столкнулся с легковой иномаркой, предположительно, «Хёндэ».

Судя по оказавшемуся в распоряжении редакции видео, столкновение было лобовым или близким к нему. Патрульный автомобиль отбросило на дорожное ограждение, которое он серьезно повредил. На место аварии прибыла «скорая помощь» и пожарная машина.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили факт вызова «скорой» на место ДТП на Республики. «Вызов поступил в 4.36 утра, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 4.55. Один пациент доставлен в ОКБ № 2, у него диагностированы ушибы – после оказания помощи направлен на амбулаторное наблюдение, еще один отказался от осмотра», – сообщили в пресс-службе, отказавшись уточнить, был ли среди столкнувшихся автомобилей транспорт ГИБДД.

Тюмень. Другие новости 06.12.18

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