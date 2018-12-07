Губернатор Моор пошел искать симпатии пенсионеров в соцсетях

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет первый прямой эфир в социальных сетях. В понедельник, 10 декабря, в личном аккаунте в «Одноклассниках» он ответит на вопросы жителей региона. Эфир начнется в 17 часов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, сбор вопросов и предложений Моор объявил еще 14 ноября. За это время от тюменцев поступило более 600 сообщений на разные темы (благоустройство, строительство, экология, газификация и т.д.).

«Прошу с понимаем отнестись к тому, что не могу лично ответить на каждый комментарий, который вы оставляете. Сделать это не дает плотный рабочий график. На вопросы, которые не успею рассмотреть в эфире, ответят профильные ведомства», – отметил Моор.

По словам специалистов, губернатор не случайно выбрал «Одноклассники» в качестве основной площадки для общения с тюменцами. В этой соцсети обитает целевая аудитория, способная поддержать его на следующих выборах.

««Одноклассники» крайне неудобная в техническом плане платформа, но там есть живая аудитория – это люди в возрасте от 40 лет, жители малых городов и поселков. Опора режима. Для губернатора Тюменской области это подходящий вариант», – говорит уральский политтехнолог и пиарщик Платон Маматов.

«Я бы даже сказал, что одноклассники популярны у самой зрелой группы – от 50 и старше. Основная аудитория – пенсионеры, а также жители деревень, люди низкого социального статуса. Это не протестная аудитория, скорее, наоборот, там много «путинистов». Тюменскую молодежь или социально состоявшихся людей от 30 до 40 лет в «Одноклассниках» искать нет смысла, поэтому можно сделать вывод, на поддержку какой аудитории в первую очередь рассчитывают чиновники», – резюмирует интернет-маркетолог Лука Минулин.

Примечательно, что глава соседнего ЯНАО Дмитрий Артюхов, собирал вопросы от ямальцев в Instagram, а врио губернатора Курганской области Вадим Шумков – во ВКонтакте.

Тюмень, служба информации

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